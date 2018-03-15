بالفيديو.. شاب يقلد حليمة بولند
أقدم شاب كويتي يدعى شهاب، على تلقيد الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” المستشار ” .
حيث طلب منه مقدم البرنامج تقليد احدى الشخصيات، فقام بتقليد بولند وطريقة كلامها، وخطف الانظار بدقة تقليده لها.
يذكر أن شهاب هو شاب كويتي، اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقليده المضحك للفنانات والمشاهير في العالم العربي .
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