190 وظيفةبالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القصيم

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم عن توفر 190 وظيفة لابنائها الخريجين عن توفر وظائف في شركة سند لحفر ابار البترول و الغاز للوحدات التدريبية بمنطقة القصيم وفق التالي:

معدات ثقية عدد 50 وظيفة

صيانة مضخات عدد 50 وظيفة

لحام عدد 30 وظيفة

ميكانيكا سيارات عدد 30 وظيفة

كهرباء صناعية الالة عدد 30 وظيفة

علما بان استقبال الطلبات والمقابلات الشخصية سوف يكون في معهد الرس من يوم الاربعاء الموافق 26/02/1439 هـ وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 02/047/1439 هـ في الفترة الصباحية

وجاء شروظ الوظائف كالتالي: “سعودي الجنسية، العمر لايتجاوز 25 سنة، أن يكون حاصل على شهادة في التخصص المطلوب من المعاهد الصناعيه والكليات التقنيه فقط، شهادة حسن سيرة وسلوك، صورة من بطاقة الأحوال، صورة من رخصة القيادة، صورة من جواز السفر، اجتياز الكشف الطبي وكشف السموم واجتياز المقابله الشخصية.

ويكون التقديم بزيارة مقر المعهد بالرس يوم الاربعاء الموافق 26/02/1439 هـ وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 02/047/1439 هـ