بالفيديو.. أغرب رد فعل من أم لتمنع طفلها من إدمان ” الأستروكس “

متابعات(صدى):

في ظاهرة غريبة، قامت أم بربط ابنها بالجنازير لمنعه من تعاطي مخدر ” الأستروكس “.

واستعرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي، تقريرًا مصور عن قيام سيدة بتقييد نجلها بالجنازير، نظرًا لإدمانه مخدري ” الاستروكس والبودرة “.

وقالت والدة الطفل، إن نجلها ذهب لمنطقة ” الزرايب ” بمنشية ناصر، وكان يعمل هناك ويتعاطى ” الاستروكس “، مؤكدة أنها ذهبت لتأخذه من هناك، ولكن أصدقاءه رفضوا تركه لها، لكنها تمكنت أخيرا من اصطحابه للمنزل.

وأكدت والدة الطفل، أنه هو الذي طلب ربطه بالجنازير من أجل التخلص من إدمان “الاستروكس والبودرة”، وفقا لها.