توقعات الأرصاد لطقس الخميس بجميع مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض ، القصيم ، نجران ،الشرقية ، تشمل المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

فيما تهطل الأمطار الرعدية على مرتفعات :جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،و القصيم و حفر الباطن.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.