تفاصيل.. اختراع طالبة قلم للصم والبكم وتلقيها عرضا لشرائه

علي القحطاني (صدى):

في فخر شديد وثقة بالنفس أخذت هديل العتيبي، التي ابتكرت قلماً إلكترونياً يخدم فئة الصم والبكم ويسهل عليهم التوصل مع العالم المحيط بهم عن طريق الحوار، تحكي قصة اختراعها ومشوارها في الدراسة والبحث حتى تمكنت من ابتكاره، وكشفت عن تلقيها عرضاً لشرائه بمبلغ كبير.

وقالت هديل في مداخلة هاتفية مع برنامج “معالي المواطن”، إنها تدرس في المرحلة الثانوية بمدينة عرعر، وجاءت فكرة اختراعها منذ بدء مشاركتها في الأولمبياد الوطني للإبداع عام 2015 وحتى عام 2018.

وأضافت أنها كانت تعمل على نفس الابتكار وتطوره كل سنة ولم تكن تحصل على مراكز متقدمة في السابق، وهو الأمر الذي زادها إصراراً على المواصلة حتى برز ابتكارها، مشيرة إلى أنها تلقت عرضاً لشراء القلم الإلكتروني الذي ابتكرته بقيمة 100 ألف ريال ولازالت تدرسه.

وبينت أنه لم يتواصل معها أحد من وزارة التعليم حتى الآن، كما أنها لم تكن تتلقى دعماً مباشراً من أي جهة حكومة في البداية، وكان الدعم يأتيها من عائلتها ومعلماتها، مضيفة أنها تطمح للحصول على درجة الدكتوراه في مجال الطب.