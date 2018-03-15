بالفيديو.. خليجية تتهم خادمتها بسرقة أموالها من الخزنة

متابعات(صدى):

قامت سيدة خليجية بتصوير خزنتها الخاصة داخل منزلها، بعد سرقة أموالها واتهمت خادمتها الإندونيسية بأنها هي مَن فعلت ذلك.

وكشف فيديو متداول عن خزنة خاصة تم العبث بها قبل أن تقول السيدة إن مبلغ 60 ألفاً سُرق منها، متهمة خادمتها بسرقة المبلغ وإرساله إلى إندونيسيا، فيما سمع صوت الخادمة وهي تبكي وتنكر قيامها بذلك.