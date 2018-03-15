مكاتب تأجير السيارات تفجر مفاجأة قبل أيام من قرار توطينها

علي القحطاني (صدى):

تغلق معظم مكاتب تأجير السيارات أبوابها بمختلف مدن المملكة هذا الأسبوع، أي قبل أيام معدودة من بدء تطبيق قرار توطينها المقرر الأحد المقبل.

وكان توجه المواطنون إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، لكنهم صدموا بإغلاق معظم مكاتب تأجير السيارات، ما أدى لوجود مشكلة واجهتهم في التنقلات داخل العاصمة المقدسة، كما قام عدد من ملاك مكاتب التأجير في جدة لإغلاق محلاتهم حتى إشعار آخر.

وأرجع متعاملون إغلاق مكاتب التأجير أبوابها لأسباب عدة، منها البحث عن موظفين سعوديين لديهم خبرة في المجال، إضافة لعدم تقبل بعض المواطنين العمل على فترتين أو العمل في الإجازات الرسمية، وعدم تمكن البعض من التوطين ما اضطرهم لإغلاق المكاتب مبكراً، تحسباً لتطبيق عقوبات بحقهم.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل كان قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم تطبيق التوطين في مكاتب السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد.