أسعار الذهب لليوم الخميس
بلغت أسعار الذهب ،اليوم الخميس مبلغ 159.78 ريال لعيار 24، و عيار 22 مبلغ 146.47 ريال.
وسجل عيار 21 مبلغ 139.81 ريال، و عيار 18 مبلغ 119.84 ريال، و عيار 14 فسجلت 93.21 ريال.
بينما بلغ سعر عيار 12 مبلغ 79.89 ريال، وأسعار أوقية الذهب 4.969 ريالًا، وأيضًا أسعار جنيه الذهب 1.119 ريالًا، وأخيرًا أسعار كيلو الذهب 159.782 ريالًا.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2849 ] نشر منذ 59 دقيقة
ناس لديها حمى الذهب -متابعته طلع نزل زاد نقص- وفيه نوع من اليشر اغلى من الذهب-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26219 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26219 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيب زين علشان الي عروس تشري لها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26219 ] نشر منذ 32 دقيقة
الي في الصوره عفش كل ما كان الشي بسيط احلى
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2849 ] نشر منذ 26 دقيقة
هذا العفش اللي في الصوره كل ماتكثر منه يكون احسن-بشرط يكون في الخزنه وليس على الجسم-