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أسعار الذهب لليوم الخميس

أسعار الذهب لليوم الخميس
عادل الحربي (صدى):

بلغت أسعار الذهب ،اليوم الخميس مبلغ 159.78 ريال لعيار 24، و عيار 22 مبلغ 146.47 ريال.

وسجل عيار 21 مبلغ 139.81 ريال، و عيار 18 مبلغ 119.84 ريال، و عيار 14 فسجلت 93.21 ريال.

بينما بلغ سعر عيار 12 مبلغ 79.89 ريال، وأسعار أوقية الذهب 4.969 ريالًا، وأيضًا أسعار جنيه الذهب 1.119 ريالًا، وأخيرًا أسعار كيلو الذهب 159.782 ريالًا.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2849 ] نشر منذ 59 دقيقة

ناس لديها حمى الذهب -متابعته طلع نزل زاد نقص- وفيه نوع من اليشر اغلى من الذهب-

[ عدد التعليقات: 26219 ] نشر منذ 36 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2849 ] نشر منذ 26 دقيقة

هذا العفش اللي في الصوره كل ماتكثر منه يكون احسن-بشرط يكون في الخزنه وليس على الجسم-

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