أسعار الذهب لليوم الخميس

عادل الحربي (صدى):

بلغت أسعار الذهب ،اليوم الخميس مبلغ 159.78 ريال لعيار 24، و عيار 22 مبلغ 146.47 ريال.

وسجل عيار 21 مبلغ 139.81 ريال، و عيار 18 مبلغ 119.84 ريال، و عيار 14 فسجلت 93.21 ريال.

بينما بلغ سعر عيار 12 مبلغ 79.89 ريال، وأسعار أوقية الذهب 4.969 ريالًا، وأيضًا أسعار جنيه الذهب 1.119 ريالًا، وأخيرًا أسعار كيلو الذهب 159.782 ريالًا.