حشيش ” سبونج بوب ” يلقى رواجا واسعا

باريس(صدى):

لقى نوع جديد من الحشيش يطلق عليه اسم ” سبونج بوب ” ، انتشارًا واسعا في فرنسا، مما أثار رعبا وفزعا لدى السلطات الفرنسية في مدينة جويان.

وأصدرت الشرطة تحذيرًا من أن هذا النوع بات يلقي انتشارا واسعا في المدينة، موضحة أنها تمكنت من مصادرة كميات من هذا الحشيش الذي تم تمريره إلى المدينة في شكل ” علب صابون ” عليها إشارة سبونج بوب.

واكتشفت السلطات انتشار هذا النوع مع اعتقال شخص معروف لدى الشرطة على دراجة نارية ومعه حوالي 10 كجم من هذا المخدر الغريب.