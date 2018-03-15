إعلامي مصري: تركي آل الشيخ والخطيب يتقدمان ببلاغ ضد رئيس الزمالك
أعلن الإعلامي المصري عبدالناصر زيدان أن كلا من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي الأهلي المصري الشرفي ، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيتقدمان ببلاغ صباح اليوم الخميس، للنائب العام ضد رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور.
وقال الإعلامي خلال برنامجه ” كورة بلدنا ” في خبر عاجل : ” الخطيب سيتقدم ببلاغ ضد منصور بسبب التجاوزات التي حدثت أثناء مداخلة الأخير مع خالد الغندور في برنامجه “غندور والجمهور” المذاع عبر فضائية ” LTC “.
وأعلن زيدان أيضًا أن تركي آل الشيخ سيتقدم أيضًا ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك بسبب التجاوزات التي صدرت منه في حقه بصفته الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2459 ] نشر منذ 1 ساعة
الاغرب من ذلك ان نادي الزمالك لم يجد احدا عليه القيمة والوقار يوليه هذا المنصب حتى جعلو من هذا الغثيث رئيسا لهم انسان يترفع حتى السوقة والرعاع ان يتخلقو بأخلاقه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3052 ] نشر منذ 1 ساعة
انت رئيس شرفي للنادي الأهلي المصري و صراحة من غير زعل اظنك انت الرئيس الفعلي للنادي انت اللي تخطط و تعمل الصفقات و انت اللي بتدفع انت فين من مساعدة اندية بلدك
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله انك قلق يابو ناصر هنا مسبب لنا قلق وفي مصر مسبب لهم قلق ايضا هـ ه ه هـ ه هـ ه