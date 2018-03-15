إعلامي مصري: تركي آل الشيخ والخطيب يتقدمان ببلاغ ضد رئيس الزمالك

ماجد محمد(صدى):

أعلن الإعلامي المصري عبدالناصر زيدان أن كلا من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي الأهلي المصري الشرفي ، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيتقدمان ببلاغ صباح اليوم الخميس، للنائب العام ضد رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور.

وقال الإعلامي خلال برنامجه ” كورة بلدنا ” في خبر عاجل : ” الخطيب سيتقدم ببلاغ ضد منصور بسبب التجاوزات التي حدثت أثناء مداخلة الأخير مع خالد الغندور في برنامجه “غندور والجمهور” المذاع عبر فضائية ” LTC “.

وأعلن زيدان أيضًا أن تركي آل الشيخ سيتقدم أيضًا ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك بسبب التجاوزات التي صدرت منه في حقه بصفته الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.