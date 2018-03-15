عبدالله السعيد في طريقه إلى دوري المحترفين
عرضت إدارة النادي الأهلي المصري اللاعب عبدالله السعيد للبيع أو الإعارة وهو لاعب وسط الفريق للاستفادة من العروض المقدمة من خارج مصر للظفر بخدمات السعيد.
وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب طلبت من ادارة تعاقدات وتسويق اللاعبين البدء في مفاوضات إعارة أو بيع عقد اللاعب عبدالله السعيد وتأتي تلك الخطوة بعد قرار تمديد عقد اللاعب موسمين حفاظاً على حقوق النادي الأهلي.
وأكدت مصادر أن هناك عرض للاعب مقدم من أحد أحد أندية السعودية للتعاقد مع السعيد بدايةً من الموسم المقبل.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3052 ] نشر منذ 1 ساعة
اتمني عدم التعاقد معة لان النادي الاهلي سوف يعصركم حتي يطلع فلوسكم طالما هم غير رغبانين في ان يلعب للاهلي ليش التجديد ……………… عشان يكسرون شوكتة كيف يرفض الاهلي و يستفدون منه بالبيع او الاعارة
عليان[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
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