عبدالله السعيد في طريقه إلى دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

عرضت إدارة النادي الأهلي المصري اللاعب عبدالله السعيد للبيع أو الإعارة وهو لاعب وسط الفريق للاستفادة من العروض المقدمة من خارج مصر للظفر بخدمات السعيد.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب طلبت من ادارة تعاقدات وتسويق اللاعبين البدء في مفاوضات إعارة أو بيع عقد اللاعب عبدالله السعيد وتأتي تلك الخطوة بعد قرار تمديد عقد اللاعب موسمين حفاظاً على حقوق النادي الأهلي.

وأكدت مصادر أن هناك عرض للاعب مقدم من أحد أحد أندية السعودية للتعاقد مع السعيد بدايةً من الموسم المقبل.