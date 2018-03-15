حقيقة انسحاب بريطانيا من مونديال روسيا
كشف مارتن ليبتون الصحفي الإنجليزي أن حكومة بلاده لن تطلب انسحاب منتخبها من المونديال، الذي سيُقام في روسيا الصيف المقبل؛ لأن القضية سياسية وليست رياضية.
جاء ذلك تعقيباً على إعلان تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، مقاطعة بلادها الرسمية لمنافسات كأس العالم 2018.
وأشار ليبتون، لبرنامج “في المرمى” مساء أمس الأربعاء، إلى أن قرار الحكومة لن يكون له أثر على الرياضة، موضحاً، أنه لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن، وقد تشهد الأمور تغيرا في الفترة المقبلة.
وتابع، “القضية جدية، نحن في بدايتها، المهم لدينا هو مشاركة منتخب إنجلترا في البطولة العالمية في روسيا”.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1250 ] نشر منذ 23 دقيقة
فى الحقيقة لاتستطيع بريطانيا أن تقاطع كأس العالم فعلا لأن القضية سياسية وليست رياضية كما أن الفيفا من الممكن ان تفرض شروط وغرامات قاسية جدا على بريطانيا فى حال الانسحاب من بطولة روسيا 2018 كما أن الخاسر الوحيد هو الشعب البريطانى فى حال أنسحاب منتخب بلادة من البطولة خصوصا ان المانيا صرحت أمس بأنها لن تنسحب فى حال طالبت بريطانيا دول الاتحاد الاوروبى بالانسحاب من البطولة .