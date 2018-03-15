حقيقة انسحاب بريطانيا من مونديال روسيا

لندن(صدى):

كشف مارتن ليبتون الصحفي الإنجليزي أن حكومة بلاده لن تطلب انسحاب منتخبها من المونديال، الذي سيُقام في روسيا الصيف المقبل؛ لأن القضية سياسية وليست رياضية.

جاء ذلك تعقيباً على إعلان تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، مقاطعة بلادها الرسمية لمنافسات كأس العالم 2018.

وأشار ليبتون، لبرنامج “في المرمى” مساء أمس الأربعاء، إلى أن قرار الحكومة لن يكون له أثر على الرياضة، موضحاً، أنه لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن، وقد تشهد الأمور تغيرا في الفترة المقبلة.

وتابع، “القضية جدية، نحن في بدايتها، المهم لدينا هو مشاركة منتخب إنجلترا في البطولة العالمية في روسيا”.