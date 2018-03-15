خبير دبلوماسي يفجر مفاجأة حول اعتداء أمريكا على سوريا قريبا
أكد تقرير إعلامي أن عدوان الولايات المتحدة العسكري على سوريا، سيكون في الذكرى السنوية لهجوم السلاح الكيماوي على بلدة خان شيخون في الرابع من إبريل المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة الوطن السورية، اليوم الخميس.
ونقلت الصحيفة عن وكالة “أ ف ب”، إن دبلوماسي رفض الإفصاح عن هويته في مجلس الأمن كشف أن الذكرى السنوية للهجوم (المزعوم بالسلاح الكيميائي على بلدة خان شيخون) المصادف الرابع من إبريل، يمكن أن يكون موعداً مواتياً للعدوان الأمريكي.
يشار إلى أن سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي أكدت قبل يومين أمام مجلس الأمن، أن وقف إطلاق النار الذي اعتمده المجلس قبل أسبوعين فشل مع تصعيد النظام السوري بدعم من روسيا هجومها على الغوطة، مهددة أنه آن الأوان للتحرك.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2459 ] نشر منذ 29 دقيقة
شر البلية ما يضحك , اكد خبر العدوان بعد حدوثه ايها العبقري , والسؤال لماذا لا تكون لكم نفس المواقف تجاه العمليات التي تقوم بها القوات الروسية وقوات النظام وهي قتل مبرمج للمدنين العزل باستخدام كل انواع الاسلحة وعموما كلكم في الهوى سوى قتله ومجرمون ولا عذر لكم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1250 ] نشر منذ 11 دقيقة
مع كامل أحترامى للاخ مطر الاسود فى التعليق الصائب تماما أن الروس والامريكان كلهم في الهوى سوى قتله ومجرمون ولا عذر لهم وهم يتبادلون الادوار ويتم التعاون بينهم فى الخفاء حيث روسيا سكتت عن دخول الامريكان للعراق وليبيا وتدميرهم للدولتين والامريكان يسكتون اليوم عن التدخل الروسي في سوريا والخاسر الاكبر منذ سنوات مع الاسف هم الدول العربية التى تدمر حرفيا لمصلحة أسرائيل وتنهب خيرتها لمصلحة الغرب والامريكان وروسيا والدليل الذى لايعرفة معظم ال380 مليون عربى هو خطة تقسيم دولة فلسطين العزيزة بالامم المتحدة فى تاريخ 29 نوفمبر 1947 ومن هى الدول التى وقفت مع العرب ضد خطة التقسيم ومن هى الدول التى وقفت مع اسرائيل فى خطة التقسيم وتم الموافقة عليها حيث كانت التصويت النهائي في 29 نوفمبر 1947 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنسبة 33 إلى 13 وامتناع 10 دول عن التصويت وغياب دولة واحدة فقط لصالح خطة التصويت المعدلة كان التصويت النهائي كالتالي:
دول صوتت لصالح خطة تقسيم فلسطين (33 بلد 72% من الأصوات):
• أمريكا اللاتينية والكاريبي (13 بلد): بوليڤيا، البرازيل، كوستاريكا، جمهورية الدومنيكان، الإكوادور، جواتيمالا، هايتي، نيكاراجوا، بنما، باراجواي، پيرو، أوروجواي، ڤنزويلا
• أوروپا الغربية وأخرى (12 بلد): بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، آيسلندا، لوكسمبورج، هولندا، النرويج، السويد، أستراليا، نيوزيلندا، كندا، الولايات المتحدة
• أوروپا الشرقية (5 بلدان): بلاروسيا الاشتراكية السوڤيتية، تشيكوسلوڤاكيا، پولندا، جمهورية اوكرانيا الإشتراكية السوڤيتية، الاتحاد السوڤيتي (روسيا حاليا)
• أفريقيا (بلدان): ليبريا، جنوب أفريقيا
• آسيا-الهادي (بلد واحد): الفلبين
دول صوتت ضد خطة تقسيم فلسطين (13 بلد 28% من الأصواات):
• آسيا-الهادي (9 بلدان): أفغانستان، الهند، إيران، العراق، لبنان، پاكستان، السعودية, سوريا، اليمن
• أوروپا الغربية وأخرى (بلدان): اليونان، تركيا
• أفريقيا (بلد واحد): مصر
• أمريكا اللاتينية والكاريبي (بلد واحد): كوبا
دول ممتنعون عن التصويت (10 بلدان):
• أمريكا اللاتينية والكاريبي (6 بلدان): الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، السلڤادور، هندوراس، المكسيك
• آسيا-الهادي (بلد واحد): الصين
• أفريقيا (بلد واحد): إثيوپيا
• أوروپا الغربية وأخرى (بلد واحد): المملكة المتحدة
• أوروپا الشرقية (بلد واحد): يوغسلاڤيا
دول تغيب عن التصويت (بلد واحد):
• آسيا-الهادي (بلد واحد): مملكة تايلند
من تلك الخطة النهائية للتصويت فى العام 1947 نرى نحن العرب فعلا أن الروس والامريكان يتبادلون الادوار ويتم التعاون بينهم فى الخفاء حيث الاثنان الروس والامريكان وافقا على خطة تقسيم فلسطين بدون رحمة فى العام 1947 فى حين دولة واحدة يكرها العرب ولاأدرى لماذا وهى تقف مع العرب من العام 1947 حتى فى الجمعية العامة للامم المتحدة وهى دولة كوبا وهى دولة تدعم القضايا المصيرية للعرب والوقوف ضد قرارات الغرب للتقسيم الدول العربية حاليا مع عدم نسيان دور اليونان وتركيا فى الوقوف ضد قرارات تقسيم فلسطين فى العام 1947 .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 10 دقائق
نحن مضحوك علينا ياعمي اسرائيل قبل ماتقصف مواقع سورية ايرانية نسق هجومه بعلم وشنطن وموسكو ووشنطن قبل ان تقصف سوريا نسق هجومه بعلم من روسيا وتل ابيب الشعب السوري ضحية مؤمرات الدول الكبري لتقاسم الكعكه السورية وليست وشنطن وموسكو فقط هناك طهران وانقرة وحزب الشيطان كلا يريد نصيبه من الكعكة السورية التي تسبب بها السفاح بشار الاسد الذي دمر بلده وشتت شعبه وسفك دمائهم وادخل كل هذه القوات للمنطقة ليس حبا لبشار بل لمصالحهم حتي لو ادي الي ابادة الشعب السوري المكلوم علي امره