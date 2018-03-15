خبير دبلوماسي يفجر مفاجأة حول اعتداء أمريكا على سوريا قريبا

واشنطن(صدى):

أكد تقرير إعلامي أن عدوان الولايات المتحدة العسكري على سوريا، سيكون في الذكرى السنوية لهجوم السلاح الكيماوي على بلدة خان شيخون في الرابع من إبريل المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة الوطن السورية، اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن وكالة “أ ف ب”، إن دبلوماسي رفض الإفصاح عن هويته في مجلس الأمن كشف أن الذكرى السنوية للهجوم (المزعوم بالسلاح الكيميائي على بلدة خان شيخون) المصادف الرابع من إبريل، يمكن أن يكون موعداً مواتياً للعدوان الأمريكي.

يشار إلى أن سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي أكدت قبل يومين أمام مجلس الأمن، أن وقف إطلاق النار الذي اعتمده المجلس قبل أسبوعين فشل مع تصعيد النظام السوري بدعم من روسيا هجومها على الغوطة، مهددة أنه آن الأوان للتحرك.