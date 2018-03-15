بالصور.. 585 طالبا و46 مدرسة يشاركون في ملتقى “متميزون ” بمركز الروضة

تركية البدر(صدى):

حقق مركز الروضة التعليمي بتوجيه ودعم غير محدود من قيادات جمعية تحفيظ القرآن بالرياض عدة إنجازات وإن كان لايزال أمامه كثيرا من العمل لتعانق الانجازات الطموحات وتتحقق التطلعات.

وحرص المركز في ظل متابعة فائقة من إدارة المدارس النسائية على أن تكون برامجه ومشروعاته وانجازاته شمولية ومتدرجة ومنتهجة النمو الطبيعي ومراعية جميع الجوانب، ولتعليم كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وفق أساليب تربوية إيمانية برفع كفاءة العاملين عليه لإيجاد مخرجات متقنة وذات قيم.

وفي هذا الإطار تم تدشين ملتقى “متميزون” لإبراز تميز الوحدات والعمل الجماعي ولمشاركة الخبرات وتبادل الأفكار والإبداعات ومن أجل التوجيه والتذكير في فهم خطوات العمل من الإخلاص والإتقان والتجديد، وذلك بحضور585 طالبا وشارك فيه 46 مدرسة .

وبرز هذا في الفقرات المتنوعة للملتقى وختم بتكريم رئيسة المركز الأستاذة رئيسة الغامدي للأعمال المتميزة في الوحدات وتكريم الوحدة النموذجية على مستوى المركز لتعاونهم وإبداعهم.