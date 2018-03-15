الشعلان يدافع عن سلمان الفرج: إيقافه 4 مباريات عقوبة ظالمة

ماجد محمد(صدى):

دافع حالد الشعلان المختص القانوني عن لاعب الهلال سلمان الفرج بعد إيقافه 4 مباريات وأعتبر ذلك عقوبة ظالمة، لافتاً إلى أن من حق اللاعب التقدم باستئناف.

وقال الشعلان، لبرنامج ” الحصاد الرياضي ” بقناة ” 24 ” الرياضية، مساء أمس الأربعاء، إنه كان يُطالب بعقاب اللاعب مباراتين فقط وغرامة 20 ألف ريال، وفق ما ذكرت المادة 49 في فقرتها الثانية، والتي نصت على أنه يجوز معاقبة أي شخص يقوم بسلوك مسيء تجاه مسئولي المباراة، بإيقاف مباراتين مع غرامة 20 ألف ريال.

وتابع: ” لجنة الانضباط أخذت بفقرة أخرى بنفس المادة، والتي تقضي بإيقاف أي لاعب يأخذ بطاقة حمراء 4 مباريات، وهو ما لم يحدث مع الفرج”.

واختتم الفرج حديثه، بمطالبة “الفرج” بالاستئناف على العقوبة؛ لتخفيفها.