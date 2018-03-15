بالصور..مدير عام تعليم مكة يفتتح ” ابني الطالب صحتك وسلامتك اهتمامنا الأول “

سعيد العجل(صدى):

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي المعرض التوعوي العام لإدارة خدمات الطلاب بتعليم مكة تحت عنوان ” ابني الطالب صحتك وسلامتك اهتمامنا الأول “.

وذلك بحضور مدير مرور العاصمة المقدسة الدكتور العقيد باسم البدري وحضور المساعد للشؤون المدرسية بتعليم مكة الأستاذ محمد المدخلي بمجمع مكة مول التجاري.

وفور وصول راعي الحفل تجول والضيوف على أركان المعرض الذي حوى العديد من الأعمال والمجسمات التي أبدع فيها طلاب وطالبات تعليم مكة ،وحوت رسائل تثقيفية توعوية بأهمية الحفاظ على الصحة واختيار الغذاء الصحي المناسب.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة أن هذا المعرض يأتي تجسيداً لاهتمام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الشؤون المدرسية ” خدمات الطلاب” لرفع الوعي الصحي لدى أبنائنا وبناتنا في الميدان التعليمي بما يضمن لهم بناء الجسم الصحي السليم والحفاظ عليه بتناول الغذاء الصحي الصحيح.

واستعرض الحارثي جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في الاهتمام بقطاع التعليم وما حظي به من عناية كبيرة من توفير البيئة المدرسية الجاذبة والاهتمام بصحة الطلاب والطالبات من خلال تنفيذ هذه البرامج النافعة التي تُسهم في تثقيف المجتمع بما ينفعهم.

من جهته أوضح مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم مكة علي الأسمري، أن المعرض يستمر لمدة اسبوع وتقيمه الشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، استكمالاً لخطة إدارة خدمات الطلاب للبرامج التوعوية والتثقيفية وهو متاح للزوار خلال هذه المـدة راجياً أن يجدوا كل ماهو مفيد ونافع.

وفِي نهاية الاحتفال كرم الحارثي الفائزين والفائزات من المعلمين ،والمعلمات ،والطلاب ،والطالبات ،وتكريم عدد من أبناء شهداء الواجب.