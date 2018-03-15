بالفيديو.. تعليق ” أبو جفين ” على وصفه بعديم الفكر وصغر السن

نورة الشهري (صدى):

على خلفية الانتقادات التي وجهت لأحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ، والذي يدعى عبدالرحمن القحطاني ، الشهير بـ ” أبو جفين ” ، بعد عزمه توقيع كتابه الأول ، والذي يحمل عنوان ” توصون شي ولاش ” ، بمعرض الكتاب الدولي بالرياض.

علق الشاب المشهور على انتقاد إعلامية للكتاب الذي أصدره، قائلا : ” هناك امرأة انتقدت الكتاب الذي أصدرته واتهمتني بأنني عديم الفكر وصغير السن، لكن الإبداع لا يتوقف على السن، فكم من شخص عمره 60 سنة ولم يقدم أي شيء، موضحًا أن أسامة بن زيد قاد جيوش المسلمين وشارك في فتوحات كثيرة، وعمره 17 عامًا فقط “.

وأضاف: ” من عمر 9 سنوات وأنا اقرأ كتب أظن أنها لم تقرأ ربعها، خاصة وأنني نشأت في بيئة علمية “.

إقرأ أيضًا: