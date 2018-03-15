بالفيديو.. تعليق ” أبو جفين ” على وصفه بعديم الفكر وصغر السن
على خلفية الانتقادات التي وجهت لأحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ، والذي يدعى عبدالرحمن القحطاني ، الشهير بـ ” أبو جفين ” ، بعد عزمه توقيع كتابه الأول ، والذي يحمل عنوان ” توصون شي ولاش ” ، بمعرض الكتاب الدولي بالرياض.
علق الشاب المشهور على انتقاد إعلامية للكتاب الذي أصدره، قائلا : ” هناك امرأة انتقدت الكتاب الذي أصدرته واتهمتني بأنني عديم الفكر وصغير السن، لكن الإبداع لا يتوقف على السن، فكم من شخص عمره 60 سنة ولم يقدم أي شيء، موضحًا أن أسامة بن زيد قاد جيوش المسلمين وشارك في فتوحات كثيرة، وعمره 17 عامًا فقط “.
وأضاف: ” من عمر 9 سنوات وأنا اقرأ كتب أظن أنها لم تقرأ ربعها، خاصة وأنني نشأت في بيئة علمية “.
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إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله عبداً لساناً لافظاً، وقلباً حافظاً، فقد استحق الكلام وعرف فضله من سمع خطابه..
استمر الله يوفقك #ابو_جفين pic.twitter.com/FtdxW0jiRM
— فايز المالكي (@fayez_malki) ١٤ مارس، ٢٠١٨
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