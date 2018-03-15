القوات الخاصة لأمن الطرق تضم 1100 رجل جديد

عادل الحربي (صدى):

قامت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق والمهمات بضم 1100 رجل أمن جديد عقب التحاقهم بدورة مكثفة بمراكز التدريب التخصصية بقوات الطوارئ الخاصة في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وتلقى رجال الأمن الجدد، جميع العلوم والمعارف والمهارات التكتيكية والميدانية اللازمة لأعمال القوات الخاصة لأمن الطرق، ودورات في مهام وواجبات أمن الطرق والإسعافات الأولية والتعامل مع الجمهور ونظام المرور ولائحته التنفيذية والإجراءات الأولية في تحقيق الحوادث والرماية والمطاردة والقبض على الجناة وكذلك أعمال مراكز الضبط الأمني الدائمة والمفاجئة والأنظمة المتعلقة بمهام أمن الطرق.

وشهد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد عبدالله القحطاني، أمس (الأربعاء)، الانتهاء من الدورة التأهيلية الأولى لدوريات القوات الخاصة لأمن الطرق ودورة المهمات والتدخل السريع، بحضور قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول ركن خالد الحربي بمركز الأمير نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمحافظة ضرما.

ووصف القحطاني قوات الطوارئ الخاصة بـ”جوهرة الأمن”، مؤكدا أنهم أثبتوا مدى الحرفية والتطور المستمر في التدريبات العسكرية.