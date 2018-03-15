منها الشاي الأخضر ..مشروبات على ” الحامل ” تجنبها

متابعات(صدى):

يؤكد الأطباء على وجود عدة مشروبات قد تمثل خطورة على المرأة أثناء فترة الحمل، فبعضها قد يسبب الإجهاض، أو مشاكل أخرى للجنين.

ويأتي على رأس تلك المشروبات ، الشاي الأخضر، حيث أكد أطباء أن تناوله قد يؤدي إلى امتصاص حمض الفوليك، في الوقت الذي ينبغي على الحامل الحذر من نقص حمض الفوليك في الجسم لأن ذلك يؤثر على نمو الجنين.

وتعتبر المشروبات الغازية من ضمن قائمة المحظورات فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين، إلى جانب مواد كيميائية قد يسبب وجودها مع الكافيين ضررًا مضاعفًا خلال الحمل.

كما يؤدي الإفراط في تناول الكافيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل إلى الإجهاض، أو يتسبب في مشاكل أخرى، لذلك عليك بتناول كوب واحد فى اليوم أو الأفضل الإمتناع عن تناول هذه المشروبات .

ويحذر الأطباء أيضًا من تناول العصائر والألبان غير المبسترة لأنها قد تحتوي على بكتريا تعيق نمو الجهاز العصبي للجنين .