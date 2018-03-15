بشرى سارة للمواطنات في المملكة قريبا

حمود العنزي (صدى):

قال مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء عبدالرحمن الحسيني، إن وزارة الخدمة المدنية بدأت اجتماعا لاعتماد وظائف نسائية تحت مسمى ” مسؤولة سلامة ” في الدفاع المدني.

وأوضح اللواء الحسيني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس الأربعاء، أنه تم اعتماد برامج مع التعليم الفني لممارسة كل أعمال رجال الدفاع المدني ورجال السلامة بالمنشآت الحكومية والخاصة للجنسين.

من جانبه، قال مساعد المدير العام للدفاع المدني للعمليات العميد الدكتور حمود الفرج، إن المديرية تسعى لاستقطاب مليون متطوع في العام 2030، وسيصدر قريباً نظام تطوعي تشارك فيه المديرية خلال الأشهر المقبلة.