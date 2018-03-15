بالفيديو..نادية لطفي: ” حقيبتي لا تخلو من الملح لا أستغنى عنه “

نورة الشهري (صدى):

صرحت الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي بأنها تحب الملح ،ولاتقدر الاستغناء عنه، مشيرة إلى أنها تحرص دائمًا أثناء سفرها إلى أي بلد عربي، على ألا تخلو حقيبة سفرها من ثلاثة أشياء هم: ” خريطة وكتاب تاريخ وملاحة طعام “.

وأوضحت شقراء السينما العربية في أحدث لقاء لها بقناة ” dmc ” أنها تعشق تناول الفول ، للدرجة التي جعلت الفنان المصري جورج سيدهم أنها تتمكن من تناول 5 أفدنة من الفول.

وفي سياق منفصل، أشارت إلى أنها كانت قريبة من الأحداث في أثناء حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، لأنها كانت متزوجة من ضابط في البحرية المصرية.