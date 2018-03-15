بعد قرار الملك بإنهاء معاناة سعر صرف العملات..مبتعثون يشكرون القيادة الحكيمة

علي القحطاني(صدى):

رفع المبتعثون والمبتعثات شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على تعليق العمل بسعر صرف التثبيت للعملات في حال انخفاض أي منها عن السعر المثبت، حيث يتم التعامل فيما يخص مخصصات الطلبة المبتعثين وتعويضاتهم حسب نشرة مؤسسة النقد.

وعبر المبتعثون عن فرحتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا حرص خادم الحرمين على اتاحة جميع متطلباتهم .

وأكدوا بأنه ‏ليس غريبًا على قيادة تضع نصب عينيها مصلحة أبنائها أولا .

وقال أحد المبتعثين بأن ‏البشرى اكثر لمبتعثي بريطانيا الذين عانوا الفترة الماضية واليوم انصفهم خادم الحرمين واصدر موافقته الكريمة لحل معاناتهم ومعاناة زملاؤهم في كل الدول.

‎وثمنوا جهوده حفظه الله في دعم برنامج الابتعاث، وعقد عدة اتفاقات علمية وثقافية أسهمت في حصول الطلبة السعوديين على فرص تعليمية في أرقى الجامعات في العالم.

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