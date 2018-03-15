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بالفيديو..مواطن يسقي ” الشاي ” لـ ” أم جنيب “

بالفيديو..مواطن يسقي ” الشاي ” لـ ” أم جنيب “
علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو شاب ثلاثيني يصطحب أفعى ” أم جنيب ” ويسقيها الشاي، مشاركها انشطته المختلفة.

ويعود الفيدو للمواطن ثابت الفضل الذي يقطن في قرية القصب التابعة لمحافظة شقراء، وهو يعشق ترويض الثعابين.

ومن جانبه أوضح الفضل، أن تلك الحية غير سامة، قائلا : “عودتها أن تشاركني في المجلس شرب الشاي والماء أو والمشروبات الغازية “.

وأشار إلى امتلاكه في استراحته الخاصة 7 ثعابين من فصائل مختلفة منها ” الصل الأسود ” ،وجميعها اصطادها من القرية التي يسكن بها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات

ايش القرف هاي ابفهم شو الطيف بربيتها ظررها اكبر من نفعها اما المساله تدخل من باب تقليد الغرب لا اكثر عقول فارغة…

[ عدد التعليقات: 26219 ] نشر منذ 56 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه السعودين يفصحون العجم

[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 38 دقيقة

وللناس فيما يعشقون مذاهب.

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