بالفيديو..مواطن يسقي ” الشاي ” لـ ” أم جنيب “

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو شاب ثلاثيني يصطحب أفعى ” أم جنيب ” ويسقيها الشاي، مشاركها انشطته المختلفة.

ويعود الفيدو للمواطن ثابت الفضل الذي يقطن في قرية القصب التابعة لمحافظة شقراء، وهو يعشق ترويض الثعابين.

ومن جانبه أوضح الفضل، أن تلك الحية غير سامة، قائلا : “عودتها أن تشاركني في المجلس شرب الشاي والماء أو والمشروبات الغازية “.

وأشار إلى امتلاكه في استراحته الخاصة 7 ثعابين من فصائل مختلفة منها ” الصل الأسود ” ،وجميعها اصطادها من القرية التي يسكن بها.