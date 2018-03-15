تحذيرات من الرياح والأتربة والأمطار على مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، إلى حالات عدم استقرار مناخي مصحوبة بأمطار رعدية على بعض المناطق، بينها 3 تنبيهات متقدمة في منطقتي الرياض والقصيم.

وأكد النظام أن محافظة الرس بمنطقة القصيم ومحافظتي الدوادمي ووادي الدواسر بمنطقة الرياض ستشهد بدايةً من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 من مساء الخميس نشاطاً في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم /س؛ متسبباً في إثارة الأتربة والغبار وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

وتوقع أن تشهد مناطق جازان وعسير والباحة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة 12 من صباح الخميس وحتى الساعة الـ10 من مساء الجمعة.

وأشار إلى أن مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية وحائل ومنطقة تبوك والجوف ستشهد بدايةً من فجر اليوم الخميس وحتى الساعة الـ10 من مساء الجمعة نشاطاً في الرياح السطحية، متسببةً في إثارة الأتربة والغبار.

ولفت إلى أن تلك الحالة ستحد من مدى الرؤية الأفقية خاصةً خلال النهار، مع تزايد فرص هطول أمطار رعدية على تلك المناطق.