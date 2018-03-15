كاتب يحذر من لبس الشماغ أثناء قيادة السيارة

علي العنزي(صدى):

نصح الكاتب السعودي الدكتور أحمد العرفج، قائدي السيارات بعدم لبس الشماغ أثناء القيادة، معتبراً أنه لا يتناسب مع ربط حزام الأمان، كما دعا أيضاً إلى عدم ارتدائه عموماً إلا في أضيق الحدود.

وأكد العرفج خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن لبس الشماغ والتشخيص مع ربط الحزام ليس مريحاً في القيادة، بل إن لبس الشماغ عموماً يعيق عن العمل في كثير من الأحيان.

وأضاف أنه يلاحظ أن العسكريين وموظفي الخطوط السعودية لا يرتدون الشماغ حتى لا يعيقهم عن عملهم، فيما نجد أن موظف البنك على سبيل المثال يضيع نحو ساعتين من دوامه في تعديل شماغه.

ودعا العرفج إلى ارتداء الشماغ في أضيق الحالات كالمناسبات الرسمية أو لأساتذة الجامعات أو إن كانت الوظيفة تتطلب ارتداءه ولا يكون معيقاً عن العمل.