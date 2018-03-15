الانتقادات تلاحق مواطن يتربص لمخالفي المرور

علي العنزي(صدى):

استخدم مواطن كاميرا جواله لتوثيق المخالفات المرورية، في محاولة منه للحد من الفوضى وحوادث السير، والتجاوزات التي تشهدها شوارع المملكة.

وبالرغم من أن تصرف المواطن حامد دخيل، جاء في سبيل تقديمه خدمة مجتمعية، الا أنه تعرض لكثير من الانتقادات مواجهًا ردود فعل متنوعة بعد توثيقه ورصده عشرات المخالفات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وردًا على تلك الانتقادات، أكد دخيل أنه ينشر الوعي ويحمي المجتمع من المخالفين، الذي يشكلون خطراً على مرتادي الطرق ليس أكثر.