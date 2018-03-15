خطة “جهنمية” من مدرب ميلان للانتقام من أرسنال في إياب الدوري الأوروبي

ماجد محمد(صدى):

يسعى فريق ميلان الإيطالى للانتقام من نظيره أرسنال الإنجليزى وتحقيق الفوز عليه فى المباراة التى ستجمع بينهما فى العاشرة وخمس دقائق من مساء اليوم، الخميس، فى العاصمة الإنجليزية لندن، بإياب دور الـ 16 للدورى الأوروبى، وذلك بعد فوز الجانرز 2 / 0 فى مباراة الذهاب بإيطاليا.

ونشرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية تقريراً كشفت خلاله أن جينارو جاتوزو مدرب ميلان يفكر جدياً فى مباغتة أرسنال بخطة بديلة من أجل تحقيق الفوز عليه، وذلك بعدما فشلت الخطة التى واجهه بها فى مباراة الذهاب، فى جلب أى شيء للروسونيرى سوى الهزيمة.

ميلان لعب أمام أرسنال بخطته المعتادة تحت قيادة جاتوزو 4 – 3 – 3، حيث كان الثلاثى سوسو، باتريك كوترونى وهاكان تشالهانوجلو فى خط الهجوم، وهى نفس الخطة التى لعب بها أمام جنوى فى الدورى الإيطالى، مع وجود نيكولا كالينيتش بديلاً لكوترونى، ولكنه حقق فوزاً قاتلاً بهدف البديل أندرى سيلفا فى الدقيقة 94.

وقالت الصيحفة الإيطالية إن جاتوزو قد يتحول للعب بخطة 4 – 4 – 2 أمام أرسنال، حيث من المتوقع أن يبدأ بالثنائى الهجومى نيكولا كالينيتش وباتريك كوترونى، على أن يساعدهما فى الهجوم الجناحين سوسو وجياكومو بونافينتورا، مما سيعطى الروسونيرى قوة هجومية أكبر، وهى نفس الخطة التى كان يلعب بها فى الفريق فى أجياله الذهبية.