على غرار ” الرجل العنكبوت ” خمسيني يتسلق ناطحات السحاب

باريس(صدى):

يواصل ” الرجل العنكبوت ” الفرنسي ” ألان روبير “، تسلقه لناطحات السحاب في أنحاء مختلفة من العالم، رغم بلوغه الـ55 عاما.

حيث تسلق ” روبير ” قمة رابع أعلى مبنى في حي الأعمال الحديث في باريس، أمس الأربعاء، ليصبح متسلقا لأكثر من 150 ناطحة سحاب في مختلف أنحاء العالم.

وبدأت تلك الهواية وهو في سن الحادية عشر، ومن المباني الشهيرة التي تسلقها : برج خليفة في دبي أعلى بناية في العالم وبرج إيفل، ودار أوبرا سيدني.