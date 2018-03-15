تفاصيل قصة الطالبة المصرية ضحية السحل والاعتداء بلندن

القاهرة(صدى):

توفيت الطالبة المصرية مريم عبدالسلام في لندن، الأربعاء، نتيجة تعرضها للسحل والاعتداء من قبل 10 فتيات.

وكانت الطالبة الضحية ذات الـ18 عاما، تعرضت للاعتداء في مطلع شهر مارس الجاري، وتم سحلها من قبل 10 فتيات لمسافة تزيد على 20 مترًا ، معتدين عليها بالضرب حتى فقدت وعيها.

وخضعت لـ8 عمليات جراحية، معانية من نزيف حاد مما اضطر الأطباء لفصل فص الرئة الأيسر بشكلٍ مؤقت في محاولة لوقف النزيف.

وألقت الشرطة القبض على فتاة واحدة من الـ10، إلا أنها امتنعت -أثناء الاستجواب – عن الاعتراف بأي مما حدث، ووفقًا للقانون لم تتمكن الشرطة من سجن الفتاة لأكثر من 24 ساعة؛ نظرًا لأنها أقل من 19 سنة، فاضطروا للإفراج عنها ووضعها تحت الإقامة الجبرية.

ولم تتمكن الشرطة من ضبط أو محاسبة المعتديات على مريم، رغم وجود كاميرات سجلت الواقعة صوتًا وصورة، وتوضح والدة مريم: “نظرًا لعدم استخراج أي تقرير طبي من المستشفى المعالج لم تتمكن السلطات من اتخاذ أي إجراءات في حقهن”.

من جانبه أوضح سفير مصر في بريطانيا أن الجناة معروفون لدى الشرطة البريطانية وجارٍ اتخاذ إجراءات إقامة دعوى قضائية من جانب الشرطة البريطانية، قائلا : ” القضية جنائية وليست سياسية، ولو ليها حق هنجيبه “.

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