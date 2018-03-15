بالفيديو.. ” روبوت ” يبني منزلا بمساحة 200 متر مربع في 12 ساعة

متابعات(صدى):

تزامنًا مع التكنولوجيا الحديثة وتطورها يوما بعد يوم، أصبح الآن من الممكن الاعتماد على ” الروبوت ” لإنشاء المنازل في وقت قياسي.

حيث أعلنت شركة ” ICON ” الناشئة عن روبوت يمكنه بناء أجزاء المنازل باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد بحيث يمكنه إنشاء الحوائط والسقف والأرضية لمنزل مساحته تناهز 200 متر مربع خلال 12 ساعة فقط، مع الاستعانة بعد ذلك بعمال لإضافة النوافذ والأبواب وأعمال الصرف الصحي والأنظمة الكهربائية.

وأوضحت الشؤكة أنها أبرمت شراكة مع منظمة ” نيو ستوري ” غير الربحية لبناء عشرات المنازل للأسر منخفضة الدخل في السلفادرو بنهاية عام 2019، مشيرة إلى أن تكلفة المواد المستخدمة في بناء المنزل تقدر بحوالي عشرة آلاف دولار، ولكنها تأمل في خفض هذه التكلفة إلى أربعة آلاف دولار وتخطط لإنشاء 100 وحدة في السلفادرو بنهاية العام المقبل.