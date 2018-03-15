بالفيديو..لاعب مشهوريضرب صديقته ..والأخرى تتنازل عن حقها

ماجد محمد(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة بملعب بولاية تكساس الأمريكية فيديو صادم للاعب البيسبول في الدوري الأمريكي ” دانري فاسكيز ” وهو يعتدي على صديقته بالضرب وذلك عام 2016 م.

وأظهر الفيديو اللاعب وهو يضرب صديقته بقوة على وجهها ،وجذبها من شعرها ،مرتديا زي البيسبول في إشارة إلى أن الحادث ربما وقت قبل أو بعد إحدى المباريات مباشرة .

وتم اعتقال اللاعب فاسكيز بعد الاعتداء بيومين ،وأعلنت السلطات حينها أنه قدم صفقة لإخلاء سبيله بدفع غرامة ولكن طلبه قوبل بالرفض.

ومن جانب آخر تنازلت صديقة اللاعب المعتدى عليها عن حقها ،وأظهرت عدد من الصور التي نشرت على الفيسبوك بعد الحادث بشهرين اللاعب وصديقته يبتسمان ويمارسان حياتهما الطبيعية.