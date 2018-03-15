 وفاة ” هوكينج ” تعيد للأذهان رجل الأعمال ” العذل “

علي العنزي(صدى):

سلطت وفاة العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ بمرض نادر الضوء على رجل الأعمال السعودي سلطان العذل المصاب بنفس المرض ” التصلب الجانبي الضموري” الذي لم يقف حائلا أمامه في تحقيق نجاحات في عدد كبير من الشركات تحت إدارته، أهمها فروع “فيديكس” و”دانكن دوناتس” في السعودية.

وكانت قصة رجل الأعمال العذل قد أخذت حيزا واسعا من التغطية الإعلامية قبل سنوات، حينما سارعت عدة وسائل إعلام لتغطية قصته الملهمة في محاربة المرض النادر.

وكان العذل قد روى قصته مع المرض الذي أصيب به منذ 19 عاما ويسمى (مرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي)، مشيرا إلى أنه فقد خلالها القدرة الكاملة على الحركة والنطق باستثناء حركة العينين والشفتين، كما فقد جميع حواسه عدا السمع والبصر والإحساس، ويتنفس منذ عام 2002 من خلال أنبوب تنفسي موصول بجهاز تنفس صناعي، ويتغذى بواسطة أنبوب تغذية يصل إلى المعدة بفتحة.

إلا أن هذه الظروف المرضية القاسية لم تثنِه عن ممارسة حياته الأسرية والعملية، حيث نجح في إدارة مجموعة من الشركات لها تأثيرها في السوق منها شركة “سمسا” للنقل السريع المحدودة (فيديكس)، شركة “شهية” المحدودة (دانكن دوناتس)، الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة المحدودة (أمنكو)، وعدد الموظفين في الشركات التي أشرف عليها مباشرة يفوق العشرة آلاف موظف وموظفة.

وتغلب العذل على عدم قدرته على الحركة والنطق بتأليف كتاب ضخم عن جده صالح (باشا) بن محسن بن عذل، أحد رجالات الملك عبدالعزيز، يحوي ألفي صفحة، مستعينا في تأليفه بعينيه فقط، والذي كتب مقدمته الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان وليّ العهد آنذاك، ولم يكن هذا المؤلَف هو الوحيد له، بل استطاع تأليف كتب أخرى، مستخدماً عينيه فقط.