” الفوزان ” يوضح حكم صبغ الشعر للرجال

علي القحطاني (صدى):

قال أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالعزيز الفوزان، إن صبغ الشعر للرجال جائز، بل هو سُنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مضيفاً أن على الإنسان أن يصبغ شعره إذا شاب تأسياً بسنّة النبي.

وأشار الفوزان خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، إلى أن النبي كانت له شعرات بيضاء يسيرة في لحيته ورأسه، ومع ذلك كان يصبغ بالحناء والكتم، وكان يأمر أصحابه بذلك فكان يقول: “اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون “.

وأوضح أن العلماء اختلفوا في حكم الصبغ باللون الأسود، فمنهم مَن رأى أنه محرّم للرجال والنساء، ومنهم مَن رأى أنه محرّم للرجال وجائز للنساء، ومنهم مَن رأى أنه يجوز للنساء والرجال.

ولفت الشيخ الفوزان إلى أن القول الثالث هو الأرجح لعدم جود دليل صحيح وصريح في الكتاب والسنّة على تحريم الصبغ، بل إن كثيراً من الصحابة كانوا يصبغون باللون الأسود.