إبراهيم الزبيدي عن وفاة ” هوكينغ ” : لايجوز عليه الترحم
تزامنًا مع وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن عمر يناهز 76 عاما، الأربعاء، تعجب الدكتور إبراهيم الزبيدي من ترحم الناس عليه رغم أنه ” كافر ” على حد قوله.
وقال الزبيدي :” ما إن يموت أحد من مشاهير الكفار من أهل الفن أو الاختراع أو الكرة أو غيرها إلا رأيت فئات من المسلمين يشغلون الساحة بالترحم عليه والاستغفار له.
وتابع : ” وإذا قيل لأحدهم هذا كافر، وموتى الكفار لا يجوز الاستغفار لهم ولا الترحم عليهم.. بدأ يستدل بآيات من القرآن على فعله، فيذكر قوله تعالى: ” وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ” ، وفقًا لما قاله في تصريح لسبق.
وأضاف أنه الآيات الدالة على أن الكفار في النار ولا تنفعهم أعمالهم ولا الدعاء لهم ولا الاستغفار لهم كثيرة، منها قول الله تعالى: ” إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ “. وقال الله تعالى: ” إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44100 ] نشر منذ 45 دقيقة
صدق الله العظيم ,,
,, وصدق الزبيدي فيما استشهد به ,,
abdul[ عدد التعليقات: 994 ] نشر منذ 33 دقيقة
هل اهله ترحموا عليه؟ لو قال له أحد سأترحم عليك عند موتك لاستهزأ بالقائل. ولا اعتقد انه ستقام قداسا علي روحه في اي كنيسة او معبد، لانه لم يكن يتبع لأي ديانة وأنه كان يتباهي بأنه ملحد لا يؤمن بالخالق ولا بالبعث والحساب والعقاب. . فافضل توفروا ترحمكم لمن يرجوها منكم. ومن اراد ان يصرفها في الملاحدة فليفعل. حتي الزكاة والصدقات تحرم من الفقراء وتصرف لمن لا يستحقها. وإلا كيف لا زلنا وفي مناطق كثيرة من العالم ليس للمسلمين قوت يومهم يموتون جوعا وفينا ميليارديرات ومليونيرات.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8767 ] نشر منذ 20 دقيقة
جِعــــــــله فـــــــي نار مالــــــــــها قَـــــــــــرار .🔥🔥🔥.
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 11 دقيقة
عالم الفيزياء من الملحدين ولا يجوز الترحم عليه ولا يجوز القول أنه إلى إلى النار مالم تبلغ الحجة وتنتفي الشبهة فأمره إلى الله …احرجوه مرة بسؤالهم له عن الإنفجار الكبير في الكون ما يكون قبله؟ فتهرب من الإجابة حتى لا يعترف بوجود الله !!