نشر : منذ 51 دقيقة 1٬588 4 الاخبار المحلية صورة نادرة للشارع الرئيسي في مكة قبل 87 عاما نايف السالم(صدى): نشر الحساب الرسمي لذاكرة الماضي الجميل عبر ” تويتر “، صورة أظهرت الشارع الرئيسي في مكة المكرمة. وأوضحت الصورة جزء من الحرم الشريف إلى اليمين، ومركز الشرطة إلى اليسار، وذلك عام 1352هـ/1934م. الوسوم:صورة, مكة المكرمة, نادرة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44100 ] نشر منذ 48 دقيقة
زمان حلو وكل مافيه حلو في بلد حلو حلو حلو ,,
, انها مكة المكرمه ,,
المر[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 44 دقيقة
قبل 85 عام علي حسب التاريخ كيف 48 ياصدى
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 23 دقيقة
قبل 84 عاما …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27521 ] نشر منذ 13 دقيقة
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