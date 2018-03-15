صورة نادرة للشارع الرئيسي في مكة قبل 87 عاما

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لذاكرة الماضي الجميل عبر ” تويتر “، صورة أظهرت الشارع الرئيسي في مكة المكرمة.

وأوضحت الصورة جزء من الحرم الشريف إلى اليمين، ومركز الشرطة إلى اليسار، وذلك عام 1352هـ/1934م.