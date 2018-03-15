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صورة نادرة للشارع الرئيسي في مكة قبل 87 عاما

صورة نادرة للشارع الرئيسي في مكة قبل 87 عاما
نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لذاكرة الماضي الجميل عبر ” تويتر “، صورة أظهرت الشارع الرئيسي في مكة المكرمة.

وأوضحت الصورة جزء من الحرم الشريف إلى اليمين، ومركز الشرطة إلى اليسار، وذلك عام 1352هـ/1934م.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44100 ] نشر منذ 48 دقيقة

زمان حلو وكل مافيه حلو في بلد حلو حلو حلو ,,

, انها مكة المكرمه ,,

[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 44 دقيقة

قبل 85 عام علي حسب التاريخ كيف 48 ياصدى

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