إحالة فيفي عبده إلى النيابة

نورة الشهري (صدى):

قررت وزارة المالية المصرية إحالة ملف الراقصة المصرية فيفي عبده إلى نيابة الأموال العامة على خلفية اتهامها بإخفاء نشاطها الفني الحقيقي وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية، متهربة من الضرائب.

وبمراجعة سجلات الضرائب لعام 2016 م، تبين إخفاء فيفي لإيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.

يذكر انه لم يتم تحديد موعد استدعاء فيفي عبده لسراي النيابة للاستماع إلى أقوالها.