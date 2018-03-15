اتحاد الكرة يوضح أسباب استبعاد لاعبي الأخضر من كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

أكد اتحاد كرة القدم ، إن قراره بعدم مشاركة لاعبي المنتخب الوطني الأول في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، يأتي لارتباط لاعبي المنتخب بالبرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا ، خلال يونيو المقبل .

وأوضح الاتحاد ، أن الهدف من هذا القرار ، هو أن يكون المنتخب في أتم جاهزيته قبل الدخول في الاستحقاق العالمي ، مشددًا على أن مصلحة المنتخب الوطني هي الدافع الأول لهذا القرار ، ليظهر بالصورة التي يتطلع لها مشجعي الأخضر .