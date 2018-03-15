اتحاد الكرة يوضح أسباب استبعاد لاعبي الأخضر من كأس الملك
أكد اتحاد كرة القدم ، إن قراره بعدم مشاركة لاعبي المنتخب الوطني الأول في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، يأتي لارتباط لاعبي المنتخب بالبرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا ، خلال يونيو المقبل .
وأوضح الاتحاد ، أن الهدف من هذا القرار ، هو أن يكون المنتخب في أتم جاهزيته قبل الدخول في الاستحقاق العالمي ، مشددًا على أن مصلحة المنتخب الوطني هي الدافع الأول لهذا القرار ، ليظهر بالصورة التي يتطلع لها مشجعي الأخضر .
متابع[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
نجح مدرب الأهلي في صنع فريقين متماثلين للأهلي ولذلك لن يتأثر الأهلي بغياب نجوم المنتخب بإذن الله ولكن
لماذا يحارب الأهلي وبشكل فاضح عيانا بيانا ؟؟ على جمهور الأهلي الوقوف مع ناديهم ووقف الانتقاد نسأل الله أن ينصر أهل الحق وينتقم من كل ظالم.