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    مارس

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  3. الشرطة الأفغانية تتلف أطنانا من المخدرات

الشرطة الأفغانية تتلف أطنانا من المخدرات




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