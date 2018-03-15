برشلونة يهزم تشيلسي في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

حقق نادي برشلونة الفوز على نظيره تشيلسي ، خلال لقاء اليوم ، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد .

وافتتح ليونيل ميسي ، تسديد الأهداف في شباك تشيلسي ، خلال الدقيقة الثالثة من بداية المباراة ، ليلحقه عثمان ديمبيلي بهدف الفريق الثاني خلال الدقيقة الـ 20 من عمر الشوط الأول .

وحافظ البرسا على تألقه طوال المباراة ، ليعاود ” ميسي ” تسديد هدفه الثاني ، وهدف فريقه الثالث ، خلال الدقيقة الـ 63 من توقيت الشوط الثاني .