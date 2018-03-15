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معلم يقدم اعتذاره لعضوة شورى أساء لها

معلم يقدم اعتذاره لعضوة شورى أساء لها
علي القحطاني(صدى):

أعلنت عضوة مجلس الشورى ، الدكتورة لطيفة الشعلان ، عن قبولها اعتذار أحد المعلمين ، بعدما نشر تدوينة على ” تويتر ، تم تفسيرها على أنها إساءة لها .

وجاء ذلك ، بعدما قدم المعلم اعتذاره للدكتور ” الشعلان ” ، بعد تعرضه لهجوم حاد من قبل المغردين الذين طالبوا بمقاضاته ، لتعليقه على رأي عضو الشورى بشأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقدم المعلم راكان الربع ، اعتذاره لها قائلًا ” أعتذر منك أختي الفاضلة د. لطيفة فأنا لم أقصد الإساءة أو الإهانة ، التغريدة فُهمت بشكل خاطيء والله على أقول شهيد .. أعتذر مرة أخرى ولك تحياتي ” .

وقالت عضوة الشورى عبر تويتر ” قبلت اعتذار راكان الربع، وأرجو من المتابعين الكرام طي هذه الصفحة وعدم الإساءة له ” .


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