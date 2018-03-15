الاتحاد يقرر عدم مشاركة لاعبي المنتخب في نهائي كأس خادم الحرمين

ماجد محمد(صدى):

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم مشاركة لاعبي المنتخب الوطني الأول في المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لارتباطهم مع المنتخب في تحضيراته المجدولة مسبقًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها روسيا في يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لعب بدون اللاعبين الدوليين، وذلك بسبب إقامة معسكر للمنتخب السعودي يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018 ميلادياً، 4 جمادى الآخرة 1439 هجرياً، واستمر لستة أيام أي حتى 26 فبراير الموافق 10 جمادى الآخرة.

وكان أكبر المتضررين هو الأهلي الذي افتقد لخدمات 8 لاعبين، أما النصر فغاب عنه 5 لاعبين، وافتقد الشباب لـ4 لاعبين، وأخيراً غاب عن الاتحاد لاعبين فقط.