أول تعليق للمالك بعد تكليف سعود آل سويلم برئاسة النصر
وجه رئيس نادي النصر السابق ، سلمان المالك ، شكره للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للرياضة ، بعد صدور قرار تكليف سعود آل سويلم ، برئاسة مجلس إدارة العالمي ، مساء اليوم الأربعاء .
وقال ” المالك ” عبر حسابه في ” تويتر ” : أتقدم بشكري الجزيل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته ودعمه لي ولنادي النصر وجماهيره ، وأتمنى ان أكون قد وفقت فيما كُلفت فيه ” .
وتابع قائلًا ” كما أتقدم بالتهنئة الصادقة لأخي الأستاذ سعود آل سويلم ، على تكليفه برئاسة النادي وكلي ثقة بأن النصر موعود بنقلة كبيرة في عهده ” .
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تعليق ” بن سويلم ” على قرار تكليفه برئاسة النصر
tawaq[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
شتان بين البلطان وبينك
انت راح تكون نائب الرئيس بعد ان كنت الرئيس
اما انك تقبل الهوان او انك تنفذ اجندة معينه على الاقل ارفض وتراس الحزم وخله قطع غيار لناديك غلشان تقهر البلطان