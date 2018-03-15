أول تعليق للمالك بعد تكليف سعود آل سويلم برئاسة النصر

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس نادي النصر السابق ، سلمان المالك ، شكره للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للرياضة ، بعد صدور قرار تكليف سعود آل سويلم ، برئاسة مجلس إدارة العالمي ، مساء اليوم الأربعاء .

وقال ” المالك ” عبر حسابه في ” تويتر ” : أتقدم بشكري الجزيل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته ودعمه لي ولنادي النصر وجماهيره ، وأتمنى ان أكون قد وفقت فيما كُلفت فيه ” .

وتابع قائلًا ” كما أتقدم بالتهنئة الصادقة لأخي الأستاذ سعود آل سويلم ، على تكليفه برئاسة النادي وكلي ثقة بأن النصر موعود بنقلة كبيرة في عهده ” .

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