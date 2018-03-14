بالصور.. رئيس بلدية طريف العنزي نعمل على رفع مستوى النظافة في المحافظة

سعيد العجل(صدى):

في إطار توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين بمحافظة طريف ورفع مستوى النظافة

تواصل بلدية محافظة طريف اعمال النظافة في جميع احياء المحافظة بالاضافة لتكثيف اعمال الرقابه الصحيه على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة .

وأضاف المهندس عوده العنزي بأن توجيهات ومتابعه سمو امير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله تعتبر دافع لبذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير الخدمات البلدية بمحافظة طريف .