أسعار وأماكن بيع تذاكر مباراة الأهلي والرائد

نواف السالم(صدى):

طرح مجلس إدارة نادي الرائد تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام نظيره النادي الأهلي، المُقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن بدء عملية بيع تذاكر مباراة الرائد والأهلي المقبلة، التي ستُقام ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، مساء اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الرائد والأهلي كالتالي: 20 ريالًا للدرجة الموحدة، 30 ريالًا للدرجة الممتازة، و500 ريال للمنصة الذهبية، وسيكون البيع في مقر نادي الرائد حي الزهرة، الغدوني للرياضة حي مشعل شارع الثمانين، الجاسر للرياضة حي الصفراء، الجاسر للرياضة حي الفايزية.