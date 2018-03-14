موعد الكشف عن قائمة الأخضر المشاركة في المونديال

نواف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم ، محمد الشيخ ، إنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني السعودي ، المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة بروسيا ، يوم الجمعة المقبل .

وأشار ” الشيخ ” خلال مداخلة هاتفية لإذاعة ” يو إف إم ” ، إلى أن اللاعبين المشاركين في القائمة ، سيقومون بإجراء الفحوص الطبية ، ليغادروا بعد ذلك إلى إسبانيا .

وأوضح متحدث اتحاد الكرة ، أن مدرب الأخضر خوان بيتزي ، يمتلك تصورًا كاملًا عن لاعبي المنتخب ، لافتًا إلى أنه في حال تم استدعاء اللاعبين السعوديين المحترفين لقائمة المنتخب ، سيشاركوا في المباريات المجدولة بأيام الفيفا .