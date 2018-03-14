بالصور.. طرق الباحة تشهد 6 حوادث مرورية متفرقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت ” الباحة ” اليوم الأربعاء ست حوادث مرورية متفرقة مابين تصادم وانقلاب ودهس بالمنطقة والمحافظات التابعة، ونتج عنها 9 إصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة .

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ، أن بلاغًا ورد عند الساعة 10:07 يفيد بوقوع حادث دهس بالباحة، في شارع الحاوية مخلفاٌ حالة إصابة متوسطه ، تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى الملك فهد، كما وقع حادث تصادم بالمخواة – عقبة الملك فهد نفق رقم 1 حيث ورد البلاغ الساعة 10:48 وعند الوصول للموقع تبين وجود إصابتين، إحداها اصابة خطيرة تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى الملك فهد ، والاصابه الثانية بسيطة تعم التعامل معها ايضاً ونقلها لمستشفى المخواه.

وأضاف ” الزهراني” : ورد كذلك بلاغاً عند الساعة 13:02 مفاده وجود حادث تصادم بالعقيق – بإتجاه الباحة طلوع الصنه، ووقوع اصابتين، اصابة من متوسطة الى خطيرة ، وتم التعامل مع الاصابة اسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى العقيق، والاصابة الثانية اصابة بسيطة تم نقلها لمستشفى الملك فهد ، كما وقع حادث دهس بالمندق – مفرق بحره ، نتج عنه اصابة خطيرة ، حيث تم التعامل مع الاصابة اسعافياً بالموقع ، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى المندق العام حيث كان وقت البلاغ 18:01 .

وأشار إلى وقوع الحادث الخامس وهو عبارة عن انقلاب لمركبة بالمخواه – بعد الحجز ، بإتجاه بطاط ، حيث ورد البلاغ عند الساعة 19:07، ونتج عن ذلك الحادث اصابتين متوسطة تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى المخواه.

وافاد الزهراني عن وقوع حادث تصادم في بداية طلوع الغبر، طريق بالجرشي الباحة، وكان وقت البلاغ 22:21، وتم توجية للموقع وافاد بوجود اصابه متوسطه تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى بالجرشي العام.

