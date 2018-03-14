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اتحاد كرة القدم السوري يعلن استقالته بعد توقيع اتفاقية مع قطر

اتحاد كرة القدم السوري يعلن استقالته بعد توقيع اتفاقية مع قطر
نواف السالم(صدى):

قدم اتحاد كرة القدم السوري ، استقالته اليوم الأربعاء ، إلى اللجنة الأولمبية السورية ، بعدما وقع رئيس الاتحاد صلاح رمضان اتفاقية مع نظيره القطري ، والتي ينظر فيها يوم غد الخميس .

وأشارت مصادر باتحاد كرة القدم السوري ، إلى أن ” رمضان ” وكافة أعضاء الاتحاد تقدموا باستقالتهم ، حيث يتم عقد اجتماع غدًا ، للبت في طلب الاستقالة ، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد ، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات .

وأوضحت المصادر ، أن سبب الاستقالة ، هو الخلافات الدائمة بين الاتحاد السوري للعبة ، واللجنة الأولمبية ، والتي كان آخرها توقيع اتفاقية مع رئيس اتحاد الكرة القطري ، دون الرجوع إلى اللجنة الأولمبية ، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ممن وجهوا انتقادات لاذعة لهذه الاتفاقية .


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