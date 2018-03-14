تشكيل مباراة برشلونة وتشيلسى في دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

أعلن المديران الفنيان الإسباني إرنستو فالفيردي والإيطالي أنطونيو كونتي، عن تشكيل مباراة برشلونة ضد تشيلسي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال التي ستُقام على ملعب “ كامب نو ” .

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد تشيلسي اليوم كالتالي: تير شتيجن، خوردي ألبا، صامويل أومتيتي، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أندريس إنيستا، عثمان ديمبلي، ليونيل ميسي، لويس سواريز.

فيما جاء تشكيل البلوز في مباراة برشلونة ضد تشيلسي اليوم كالتالي: تيبو كورتوا، سيزار أزبيليكويتا، أندرياس كريستنسن، أنتونيو روديجر، فيكتور موسيس، نغولو كانتي، سيسك فابريجاس، ألونسو، ويليان، إيدين هازارد، جيرو.

وكانت مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال بين برشلونة ضد تشيلسي قد أُقيمت على ملعب “ ستامفورد بريدج ” ، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ونجح الفريق الكتالوني في هز الشباك عن طريق ليونيل ميسي.

ويسعى الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد تشيلسي اليوم لتحقيق الفوز في اللقاء، خاصة أنه مُقام على أرضه ووسط جمهوره، بالإضافة إلى رغبته في الاستمرار ببطولة دوري الأبطال والتتويج باللقب القاري.

على الجانب الآخر، يأمل البلوز في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة برشلونة ضد تشيلسي اليوم والتأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري الأبطال هذا الموسم.