بالصور.. الشيخ ناصر بن شلاش يهنئ نائب أمير عسير على الثقة الملكية

سعيد العجل(صدى):

رفع الشيخ ناصر بن شلاش ابوثنين اجمل آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير على الثقة الملكية الكريمة، ودعا الشيخ ابو اثنين المولى عز وجل لسموه التوفيق والسداد في حمل هذه الأمانة، وأن يكون عوناً وعضداً لأخية أمير منطقة عسير.

وقال أبوثنين لايخفى على الجميع أن الأمير تركي يتمتع بمواصفات قيادية وإدارية فذه ونشاطات وجهود متميزة في كل الميادين حسبما عرفنا سموه عن قرب فقد نهل من مدرسة والده الامير طلال بن عبدالعزيز أطال الله بعمره فكان نعم الأبن البار ومضرب المثل في الرأي والمشورة فهو خير ممثل لسموه .

ونال سمو الامير تركي مراتب الشرف والتفوق على مستوى المملكة وتخرج من أكاديمية ساندهيرست البريطانية العريقة وحلق عبر الاجواء وكسب علوم الطيران من الجيش الأمريكي حيث حصد شتى العلوم والمعارف في مجالات القيادة شرقاً وغرباً.

كما لسموه سجل حافل بسيره لافتة في مختلف المجالات الإنسانية والإدارية والثقافية.

فعشق العمل لخدمة وطنة وقيادته وله دور بارز وفعال في اصلاح ذات البين والعمل الخيري.

كما تميز سموه بقربه من أبناء الوطن ومشاركتهم افراحهم واتراحهم من بادية أو حاضرة.

ومن ابراز هوايته حب القراءة والاطلاع على مختلف جوانب المعرفة، خصوصا ما يتعلق منها بالعلوم الشرعية والتاريخ والسياسة والأدب ولما يتمتع به من بعد نظر وفكر بناء، والالتزام والانضباطية في العمل كما ان تقديره الفائق للوقت يعد أبرز الصفات التي يتمتع بها سموه، حيث انه حريص جداً على التفاني والجد والإخلاص في أداء المهام الموكلة له .

وسأل الشيخ ابو اثنين المولى عز وجل التوفيق والسداد لسموه الكريم في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

