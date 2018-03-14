محافظ بيشة يكرّم رئيس بلدية الحازمي السابق

سياف الشهراني(صدى):

استقبل محافظ بيشة محمد بن سعيد آل سبرة في مكتبه بالمحافظة رئيس بلدية الحازمي السابق غرم بن عبدالله الأحمري وعدداً من أهالي مركز الحازمي، حيث سلمه تقريراً عن إنجازات بلدية الحازمي خلال الخمس سنوات التي قضاها في فتره رئاسة بلدية الحازمي بعد صدور نقله الأسبوع الماضي ليكون رئيس بلدية طريب.

وثمن ” الأحمري ” لمحافظ بيشة هذا التكريم، الذي يعتبره دافعاً؛ لمزيد من الجهود، داعياً الله، التوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته.

يذكر أن ” الأحمري ” كرم عدداً من عمال البلدية المميزين في أعمالهم تقديراً لجهودهم المميزة.